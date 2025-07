Torneo delle Frazioni al via la fase finale | stasera le semifinali al Boscatello

Il Torneo delle Frazioni si avvicina al suo epilogo, portando sul campo emozioni e sfide incalzanti. Questa sera, al Boscatello di Città di Castiglion Fiorentino, le semifinali promettono spettacolo e adrenalina, mentre le squadre si preparano a scrivere il capitolo decisivo di questa appassionante avventura estiva. Chi saprà prevalere e raggiungere la grande finale? Restate con noi, perché l’attesa sta per terminare e i protagonisti sono pronti a dare il massimo!

Arezzo, 7 luglio 2025 – Entra nella sua fase decisiva il Torneo delle Frazioni – Città di Castiglion Fiorentino, che da circa due settimane anima le serate estive presso l’impianto sportivo del Boscatello. Dopo una prima parte di grande partecipazione e spettacolo, è tempo di semifinali. Questa sera, lunedì 7 luglio, si scende in campo per decretare le due finaliste dell’edizione 2025. Alle ore 21 si affronteranno Alta Valle e Castroncello, mentre alle 22 sarà la volta di Montecchio PMV contro Noceta. In palio l’accesso all’attesissima finale, in programma mercoledì 9 luglio alle ore 21, sempre sul campo in sintetico del Boscatello. 🔗 Leggi su Lanazione.it