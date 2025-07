LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Aprica Henderson e Miermont sognano in grande!

Segui in diretta il Giro d'Italia Femminile 2025, una tappa emozionante che si sta delineando tra salite impegnative e duelli mozzafiato. Gli atleti affrontano con determinazione le asperità di Aprica, mentre gli sforzi di Henderson e Miermont alimentano sogni di gloria. Rimani aggiornato e vivi con noi ogni istante di questa grande corsa, perché la sfida è appena iniziata e ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Accelerazione di Ashleigh Moolman 14.01 In difficoltĂ Wiebes che perde molto terreno. 14.00 Molto bene sia Reusser che Longo Borghini nel tratto al 16%. 14.00 Si crea un piccolo buco intorno alla quindicesima posizione. Kopecky è nella seconda parte. 13.59 Grande scrematura in gruppo con tutte le migliori nelle primissime posizioni. 13.59 Il gruppo è ora nel tratto di strada al 12%. 13.58 Rimonta posizione Reusser. 13.57 Gasparrini in testa al gruppo con Longo Borghini alla sua ruota 13.57 Miermont si alza sui pedali, la segue Henderson. Le due sono giĂ sul tratto al 12% 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Aprica, Henderson e Miermont sognano in grande!

