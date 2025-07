Fonti Lega cittadinanza si può rivedere ma in senso restrittivo

La discussione sulla legge sulla cittadinanza si infittisce, ma fonti della Lega chiariscono: nessuna revisione in agenda, e se ci sarà, sarà in senso più restrittivo. Un tema caldo che continua a dividere politica e società, lasciando presagire un futuro dove le regole potrebbero diventare ancora più stringenti. Resta quindi aperta la domanda: quali saranno i prossimi passi sul fronte della cittadinanza?

"La modifica della legge sulla cittadinanza non è all'ordine del giorno e non è nel programma del centrodestra: in ogni caso, potrebbe essere rivista solo in senso più restrittivo". Lo affermano fonti della Lega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti Lega, cittadinanza si può rivedere ma in senso restrittivo

In questa notizia si parla di: fonti - lega - cittadinanza - senso

LIBERO: “CIVITAVECCHIA. AI BIMBI DELLA SCUOLA PRIMARIA SI CHIEDE L’ANGELO CON IL CORANO” Polemiche per un compito assegnato a scuola. Sardone e Sasso (Lega): “Una pericolosa deriva islamista”. Vai su Facebook

Fonti Lega, cittadinanza si può rivedere ma in senso restrittivo; La Lega continua a pungere Forza Italia sulla cittadinanza: Si può rivedere, ma solo in senso restrittivo; Decreto Bollette, la Lega informa la cittadinanza per accedere al bonus.

Fonti Lega, cittadinanza si può rivedere ma in senso restrittivo - "La modifica della legge sulla cittadinanza non è all'ordine del giorno e non è nel programma del centrodestra: in ogni caso, potrebbe essere rivista solo in senso più restrittivo". Segnala quotidiano.net

La Lega stoppa Tajani sui migranti: "Legge sulla cittadinanza? Sì ma in senso restrittivo" - La Lega avvisa Antonio Tajani e ribadisce la sua contrarietà allo Ius scholae, la proposta di Forza Italia per permettere ... today.it scrive