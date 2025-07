Arrestato a Malpensa | per l’FBI è un hacker legato allo spionaggio sui vaccini anti Covid

Un arresto clamoroso scuote Malpensa: un hacker cinese di 33 anni, sospettato di spionaggio legato ai vaccini anti Covid, è stato fermato all’arrivo in Italia su mandato americano. L’indagine rivela un’ombra inquietante di cyberspionaggio che minaccia la sicurezza globale e l’innovazione medica. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che evidenzia quanto le frontiere digitali siano terreno di battaglia tra nazioni e interessi mondiali.

Fermato all'arrivo in Italia con un volo intercontinentale, un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa il 3 luglio, su mandato delle autorità americane. A incastrarlo non sarebbero reati comuni, ma un'accusa ben più pesante: quella di appartenere a un gruppo di hacker specializzati nello spionaggio informatico, sospettati di aver preso di mira istituti di ricerca impegnati nello sviluppo dei vaccini anti Covid. Nel mirino dell'FBI, il gruppo avrebbe operato nel pieno della pandemia, nel 2020, colpendo centri di eccellenza statunitensi. Tra questi, secondo le ricostruzioni dell'intelligence americana, ci sarebbe anche l' Università del Texas, dove erano in corso studi avanzati per contrastare il coronavirus.

