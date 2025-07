Ah senza trucco sei così? Antonella Clerici riempita di commenti dopo le foto del compagno Vittorio Garrone

abbandonarsi alla spontaneità, condividendo un’immagine naturale e senza filtri, che ha conquistato i follower e scatenato una moltitudine di commenti positivi. La sua autenticità ha dimostrato ancora una volta che essere se stessi è la vera chiave del successo. E ora, la domanda sorge spontanea: quanto apprezziamo questa genuinità nel mondo dello spettacolo?

Chi l'ha detto che una regina della tv debba sempre essere impeccabile? In queste ore, Antonella Clerici ha deciso di sorprendere tutti, lasciando il pubblico senza parole con una scelta che sa di leggerezza e verità. Ma cosa ha fatto davvero scatenare i social? L'estate, per Antonella, non è mai stata semplice: il caldo la mette alla prova e il relax sotto l'ombrellone non fa proprio per lei. Così, ancora una volta, la conduttrice ha preferito la pace del suo rifugio tra i boschi di Arquata Scrivia, lontano dal clamore delle mete più affollate. Immersa nel verde piemontese, Antonella si gode giornate serene con i suoi fedelissimi cani e l'amore silenzioso di Vittorio Garrone.