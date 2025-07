Clima Sottocorona stronca gli apocalittici | Non è vero che ci sono 40 gradi La temperatura ‘percepita’ è un falso video

In un contesto di crescente sensibilità climatica, le parole di Paolo Sottocorona rappresentano una boccata d’aria fresca. La sua posizione ferma contro l’allarmismo e la disinformazione sulla temperatura percepita dimostra l’importanza di affidarsi a esperti per interpretare correttamente i dati meteo. In un’epoca in cui le fake news si diffondono rapidamente, ascoltare chi ha competenza e autorevolezza è più che mai fondamentale: perché conoscere la verità aiuta a vivere meglio.

“La temperatura percepita andrebbe perseguita per legge, perché non esiste, è un falso ed è procurato allarme”. Se una persona serie e competente come Paolo Sottocorona “sbrocca” su La7 e rimette in riga i “tremendisti”, invitando all’equilibrio, va ascoltato e non insultato. Paradossalmente è accaduto questo da parte dei “leoni” da tastiera. Accade che in una delle consuete “finestre” con le previsioni meteo Sottocorona abbia stigmatizzato certi titoli allarmisti più che realisti: “Quello che è scritto sui giornali spesso non è vero: i 40 gradi in Italia non ci sono. Il grande caldo sull’Europa riguarda solo una parte, quella settentrionale ha delle massime fra i 18 e i 20 gradi, quindi è al freddo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it