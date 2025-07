Mattarella Ue per la pace sia modello per il mondo

Il presidente Mattarella sottolinea come l'Europa, nata per garantire pace e stabilità, possa essere un esempio virtuoso per il mondo. Dopo oltre 70 anni di stabilità, l’Unione Europea rappresenta non solo un successo storico, ma anche un modello da seguire nella promozione della pace globale. La sfida è ora rafforzare questa eredità, affinché l’Europa continui a essere un faro di speranza e dialogo internazionale.

L'Europa è nata "per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre una prospettiva di pace. Una pace che dura da oltre 70 anni" e che quindi è "un'offerta di modello al resto della comunità internazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovi?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, Ue per la pace, sia modello per il mondo

