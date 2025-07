Juventus Dodô in lizza per la fascia | sfida di mercato con l’Inter?

La Juventus si prepara a una stagione da protagonista, con la sfida di mercato aperta tra i giganti italiani. La costruzione del team 2025/2026 procede a ritmo serrato, con il ritorno di Tudor in panchina e segnali positivi dal Mondiale per Club. Dopo aver ingaggiato Jonathan David, l'attenzione si concentra sul futuro di Kolo Muani e su come questi rinforzi possano guidare i bianconeri verso nuovi trionfi.

È in fase di costruzione la Juventus 20252026, che ripartirà dalla conferma di Tudor in panchina, con qualche buon segnale – sfida con il Manchester City a parte – che è arrivato anche dal Mondiale per Club. In questi primi giorni di luglio i bianconeri hanno già piazzato il primo importante colpo di mercato, assicurandosi il cartellino di Jonathan David, che rinforzerà il reparto offensivo, dove resta da capire sia il futuro di Kolo Muani sia quello di Vlahovic. Nei pensieri della Vecchia Signora non c’è però solamente l’attacco, ma la sensazione è che arriveranno dei volti nuovi un po’ in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Dodô in lizza per la fascia: sfida di mercato con l’Inter?

