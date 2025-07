Fuorigrotta partono i cantieri della metro 6 | corsie ridotte a piazzale Tecchio per 6 mesi e sensi cambiati

Se vivi a Fuorigrotta, preparati a un'estate di cambiamenti: partono i cantieri della Metro 6, corsie ridotte e nuove rotte nel cuore della città. Domani, piazzale Tecchio si trasforma per l’installazione della segnaletica, con chiusure temporanee e sensi di marcia modificati. E il piano traffico, in vigore fino a gennaio 2026, rivoluzionerà le tue abitudini di spostamento. Scopri cosa cambia e come muoverti al meglio!

Piazzale Tecchio chiuso nel tratto davanti alla Facoltà di Ingegneria domani dalle 8-16 per installare nuova segnaletica. Piano traffico fino a gennaio 2026: cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

