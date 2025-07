Tifosi irrompono in un cimitero e salgono in piedi sulle tombe per vedere i ciclisti | sdegno al Tour de France

Una scena di incredibile tensione ha scosso il Tour de France 2025, quando un gruppo di tifosi ha irromputo in un cimitero, salendo sulle tombe per assistere alla corsa. Un gesto irrispettoso che ha sollevato sdegno tra appassionati e organizzatori, rischiando di oscurare un momento cruciale della competizione. La passione può spingere oltre i limiti, ma il rispetto rimane fondamentale per preservare lo spirito dello sport e la memoria di chi non c’è più.

Era uno degli snodi cruciali della seconda tappa del Tour de France 2025. Il passaggio in cima alla CĂ´te de Saint Etienne au Mont, quando all’arrivo mancavano solo 8 km, avrebbe potuto decidere la corsa: lì ha tentato l’allungo Jonas Vingegaard, nella tappa con arrivo a Boulogne-sur-Mer poi vinta da Mathieu Van der Pol in una volata ristretta. Ma questo ovviamente non giustifica l’atteggiamento oltraggioso di una decina di tifosi di ciclismo, che per assistere al passaggio di Tadej Pogacar e del resto del gruppo hanno deciso di irrompere in un cimitero. Sono stati immortalati dalla regia del Tour de France: in mondovisione si sono viste decine di persone in piedi sulle tombe o arrampicate sulle lapidi per vedere meglio il passaggio dei corridori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tifosi irrompono in un cimitero e salgono in piedi sulle tombe per vedere i ciclisti: sdegno al Tour de France

