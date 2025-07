L' ex Trenord Piuri presidente di Fondazione Banco Alimentare

Un patrimonio di impegno e solidarietà che ora Marco Piuri, ex amministratore delegato di Trenord, si appresta a rafforzare e valorizzare come nuovo presidente della Fondazione Banco Alimentare. Con una lunga esperienza nel settore e un cuore dedicato alla causa, Piuri si impegna a portare avanti questa missione fondamentale per combattere lo spreco alimentare e sostenere le persone in difficoltà. Un patrimonio di passione e dedizione che promette di fare grandi cose.

L'ex-amministratore delegato di Trenord Marco Piuri è stato nominato presidente della Fondazione Banco Alimentare, affiancato dal vice Pietro Maugeri e dal direttore generale Donato Didonè. Piuri succede a Giovanni Bruno, che ha guidato la Fondazione per 2 mandati. "Raccolgo con gratitudine il testimone di una grande esperienza - afferma il neoeletto - costruita con intelligenza, passione e dedizione in oltre 30 anni di storia". "Un patrimonio prezioso - prosegue - che va custodito e, allo stesso tempo, rilanciato e rinnovato profondamente: perché le sfide che ci attendono, dalla crescente povertà alimentare alla necessità di moltiplicare le occasioni di recupero lungo tutta la filiera, ci chiedono di innovare, collaborare, agire con sempre maggiore efficacia e responsabilità".

