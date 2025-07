Alluvione in Texas il bilancio delle vittime continua a salire | 82 morti di cui 28 bambini C' è un nuovo allarme meteo

L’alluvione impressionante che ha colpito il Texas sta devastando comunità intere, con un bilancio drammatico in costante aumento: almeno 82 vittime, tra cui 28 bambini, e decine di persone ancora disperse. La regione è in ginocchio mentre le autorità lottano contro le acque torrenziali e condizioni meteo estreme. Venerdì sarà un giorno cruciale per gli sforzi di soccorso e salvataggio, in un contesto di emergenza senza precedenti.

Austin, 7 luglio 2025 – È una corsa contro il tempo per ritrovare decine di persone scomparse dall’alluvione in Texas, dove il bilancio delle vittime è salito ad almeno 82 persone, tra le quali ci sarebbero 28 minori, secondo le autorità locali. Il numero più alto di morti è stato registrato nella contea di Kerr, dove sono stati confermati almeno 68 vittime. Qui il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato lo stato di calamità. E venerdì dovrebbe recarsi nelle zone colpite dal disastro. Intanto i meteorologi lanciano l'allarme per nuovi eventi estremi. epa12221497 First responders search through vegetation and debris at Camp Mystic, in Hunt, Texas, USA, 06 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvione in Texas, il bilancio delle vittime continua a salire: 82 morti, di cui 28 bambini. C'è un nuovo allarme meteo

In questa notizia si parla di: alluvione - texas - bilancio - vittime

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

In #Texas si aggrava il bilancio delle vittime (fra cui tantissime bambine). Il Paese americano non è stato colpito solo da un’alluvione, ma da politiche scellerate, tagli ciechi e rifiuto della realtà climatica. E a pagarne il prezzo sono sempre i cittadini... Vai su Facebook

Texas, sale a 82 morti bilancio vittime alluvione: 28 sono bambine Vai su X

Alluvione in Texas, almeno 82 vittime tra cui 28 bimbi. Nuova allerta: Spostatevi ai piani alti; Texas, l'alluvione e la strage delle bambine: aumentano i morti e scatta nuova allerta; La tragedia senza fine del Texas: le vittime dell'alluvione sono 82.

Alluvione in Texas, il bilancio delle vittime continua a salire: 82 morti, di cui 28 bambini. C'è un nuovo allarme meteo - Corsa contro il tempo per trovare decine di dispersi, i meteorologi lanciano l'allerta per nuovi eventi estremi ... Lo riporta msn.com

Alluvione in Texas, sale a 82 il bilancio delle vittime: almeno 28 bambini - Il rischio di inondazioni potenzialmente letali è ancora elevato nel Texas centrale, con ulteriori piogge in arrivo. Da msn.com