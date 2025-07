Gradimento sindaci al 50% il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli -4,5%

I sindaci italiani continuano a conquistare la fiducia dei cittadini, con il 50% di gradimento generale e un record del 55% per il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Questi dati evidenziano come la leadership locale sia ancora fondamentale nel rapporto tra amministratori e cittadini, anche in un contesto di sfide complesse. Ma quali sono le strategie che guidano questa approvazione? Scopriamolo insieme.

Arezzo, 7 luglio 2025 ‚Äst Nella classifica della Governance¬†Poll del Sole 24 ore dietro Tomasi si posizionano al 34o posto,¬†con il 55% di gradimento, i sindaci di Lucca Mario Pardini (+4% rispetto al 51% ottenuto alle elezioni), la prima cittadina di¬†¬†Siena Nicoletta Fabio (+ 2,8% rispetto a quando √® stata eletta),¬†il sindaco di Pisa Michele Conti (+2,7), quello di Massa¬†Francesco Persiani (+0.6) e la sindaca di Firenze Sara Funaro (-5,6%). Al¬†59o posto c'√® poi il primo cittadino di Livorno Luca Salvetti¬†col 53% di gradimenti (+1,3% rispetto ai voti ottenuti il¬†giorno dell'ultima elezione) e il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna (-3,2%). 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Gradimento sindaci, al 50% il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli (-4,5%)

