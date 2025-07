Delitto Garlasco consulenti nominati da difesa Sempio | su impronta 33 sudore non sangue

Nuove ombre si addensano sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, con l'indagine che ora coinvolge Andrea Sempio, amico della vittima. I consulenti della difesa avanzano una teoria rivoluzionaria: sull'impronta 33 non ci sarebbe sangue, ma sudore, alimentando il dibattito e riaccendendo i riflettori su uno dei casi più discussi d’Italia. La verità potrebbe essere ancora più complessa e intrigante di quanto si pensasse.

Prosegue la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007 e per la cui morte è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi. L’unico indagato nelle nuove indagini è Andrea Sempio, amico del fratello minore della vittima. Secondo i due consulenti nominati dalla difesa di Sempio, sull'ormai nota impronta 33 ci sarebbe sudore e non sangue. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, consulenti nominati da difesa Sempio: su impronta 33 sudore, non sangue

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

