Finalmente un caldo nella norma Meteo Toscana prolungata però l’allerta gialla

Dopo settimane di afa soffocante e temperature da record, la Toscana finalmente respira: l’inversione di tendenza porta un clima più sereno e ventilato. L’allerta gialla preannuncia qualche rovescio nel nord, ma nella notte ci attende un sollievo tanto desiderato. È il momento di lasciarsi alle spalle il caldo estremo e godersi un raggio di frescura. La primavera sembra ormai pronta a fare il suo ritorno, portando con sé una boccata d’aria fresca e rigenerante.

Il punto sul meteo: l’inversione di tendenza c’è stata. Addio, almeno per il momento, all’afa opprimente e ai quaranta gradi nelle città. C’è un residuo di maltempo con possibili rovesci nella zona nord della regione. Ma durante la notte potremo respirare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finalmente un caldo nella norma. Meteo Toscana, prolungata però l’allerta gialla

