Lo sportello per gli uomini maltrattati non s’ha da fare è patriarcato | l’ultimo delirante attacco della sinistra

L'apertura di uno sportello dedicato agli uomini vittime di violenza sta suscitando feroci polemiche, tra accuse di patriarcato e strumentalizzazioni politiche. Tuttavia, questa iniziativa, promossa nel VI Municipio di Roma, rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento delle sofferenze di tutti gli individui. L’obiettivo è creare un punto di ascolto e supporto concreto, dimostrando che la tutela dei diritti umani non conosce distinzioni di genere.

Quello sportello non s'ha da fare: a sinistra hanno perso la testa per l'iniziativa in difesa degli "uomini maltrattati", promosso nel VI Municipio di Roma dalla giunta guidata da Nicola Franco (FdI). L'iniziativa consiste in uno sportello di ascolto per uomini vittime di violenza, un servizio settimanale gratuito con supporto psicologico, legale e medico. L'obiettivo, come ha spiegato lo stesso presidente, Franco è offrire un punto di riferimento a quegli uomini che subiscono violenza fisica o psicologica all'interno delle mura domestiche, un fenomeno fortemente sottostimato ma reale, come indicano anche dati Istat e testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine.

