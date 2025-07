Calciomercato Roma operazione Richard Rios | è asta con l’Inter

La Roma non si ferma e continua a sorprendere il calcio mercato con un’operazione che tiene banco tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver puntato su Neil El Aynaoui, ora si guarda al Sud America, con Richard Rios, giovane talento colombiano del Palmeiras, nel mirino dei giallorossi. La trattativa è in pieno fermento, alimentando l’entusiasmo di chi sogna un centrocampo di livello internazionale. La notizia arriva…

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini un centrocampo all'altezza delle sue idee tattiche. Dopo aver puntato forte su Neil El Aynaoui, adesso i riflettori si spostano in Sudamerica. Il nuovo nome caldo arriva dal Brasile e si chiama Richard Rios, centrocampista colombiano in forza al Palmeiras, già nel mirino di diversi club europei. Contatto nella notte, trattativa viva. La notizia arriva direttamente da Marco Giordano, che ha svelato un dettaglio importante: nelle ultime ore c'è stato un contatto diretto tra la Roma e il Palmeiras per provare ad accorciare le distanze sulla valutazione economica del calciatore.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Mercato Serie A 2025, gli acquisti ufficiali; Roma, infortunio Saelemaekers: out 2 mesi, domani l’operazione; Calciomercato, tra colpi e sogni: lo scherzetto della Juve all'Inter, il Milan si inserisce per Hermoso.

Roma, svolta in uscita: Abraham al Besiktas, ci siamo. Operazione da 20 milioni - L'attaccante, appena rientrato dal prestito al Milan, è pronto a volare in Turchia per prendere il posto di Immobile: i dettagli ... Scrive msn.com

Roma, fatta per la cessione di Abraham al Besiktas: le cifre. Le news di calciomercato - La Roma ha chiuso con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham: operazione in prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro più 2 di bonus. Come scrive sport.sky.it