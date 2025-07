WWE | Survivor Series 2026 in Arabia Saudita?

L’epica tradizione della WWE si prepara a fare il suo ritorno in Arabia Saudita con il Survivor Series 2026, un evento che promette emozioni senza precedenti e spettacoli mozzafiato. Grazie all’accordo decennale tra WWE e il regno saudita, la scena mondiale del wrestling si espande oltre ogni confine, portando i fan in un viaggio unico nel cuore del deserto. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova avventura per gli appassionati di tutto il mondo.

La WWE e l’Arabia Saudita hanno firmato un contratto di collaborazione della durata di 10 anni, assicurando al colosso economico mondiale di ospitare PLE ed eventi in diretta sul loro territorio. Sin da quando l’accordo fu instaurato, la WWE ha deciso di spostare due PLE all’anno in Arabia, uno a Jeddah ed uno a Riyadh, senza però mantenere alcuna regola fissa su quali eventi concedergli. Nel 2025, al momento, è stato previsto un solo evento in Arabia ( Night Of Champions ); questo apre ad una forte possibilità che nel 2026 gli eventi su territorio saudita saranno ben tre. Survivor Series 2026 è una possibilità concreta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Survivor Series 2026 in Arabia Saudita?

