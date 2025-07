Geri Halliwell delle Spice Girls assente alle nozze di Mel B il motivo | Non si parlano e vedono da anni

Le tensioni tra le ex Spice Girls sembrano ancora lontane dal dirsi superate, con Geri Halliwell assente alle nozze di Mel B e il motivo di questa distanza che suscita curiosità. La separazione tra le due star, ormai da anni, sembra aver lasciato un segno profondo, alimentando voci e speculazioni. Ma cosa si cela dietro questa frattura? Scopriamolo insieme.

Mel B delle Spice Girls ha sposato Rory McPhee lo scorso 5 luglio a Londra. Oltre a Victoria Beckham e Melanie C, tra gli assenti alle nozze anche Geri Halliwell, interprete di Ginger Spice. Le due non si parlerebbero e non si sentirebbero da anni. Ecco cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it