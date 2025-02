Tpi.it - Sono solo canzonette: il testo della canzone di Edoardo Bennato ospite a Sanremo 2025

Mi ricordo che anni fa
Di sfuggita dentro un bar
Ho sentito un juke-box che suonava
E nei sogni di bambino
La chitarra era una spada
E chi non ci credeva era un pirata
E la voglia di cantare
E la voglia di volare
Forse mi è venuta proprio allora
Forse è stata una pazzia
Però è l'unica maniera
Di dire sempre quello che mi va
Non potrò mai diventare
Direttore generale
Delle poste o delle ferrovie
Non potrò mai far carriera
Nel giornalesera
Anche perché finirei in galera
Mai nessuno mi darà
Il suo voto per parlare
O per decidere del suo futuro
Nella mia categoria
È tutta gente poco seria
Di cui non ci si può fidare
Guarda invece che scienziati
Che dottori, che avvocati
Che folla di ministri e deputati
Pensa che in questo momento
Proprio mentre io sto cantando
Stanno seriamente lavorando
Per i dubbi e le domande
Che ti assillano la mente
Va da loro e non ti preoccupare
È a tua disposizione
E sempre, senza esitazione
Loro ti risponderanno
Io di risposte non ne ho
Io faccio rock'n' roll
Se ti conviene bene
Io più di tanto non posso fare
Gli impresari di partito
Mi hanno fatto un altro invito
E hanno detto che finisce male
Se non vado pure io
Al raduno generale
È la grande festa nazionale
Hanno detto che non posso
Rifiutarmi proprio adesso
Che anche a loro devo il mio successo
Che son pazzo ed incosciente
È un irriconoscente
Un sovversivo, un mezzo criminale
Ma che ci volete fare
Non vi sembrerò normale
Ma è l'istinto che mi fa volare
Non c'è gioco ne finzione
Perché l'unica illusione
È quella realtà, ragione
Però a quelli in malafede
Sempre a caccia delle streghe
Dico, no non è una cosa seria
E così e se vi pare
Ma lasciatemi sfogare
Non mettetemi alle strette
E con quanto fiato ho in gola
Vi urlerò, "Non c'è paura"
Ma che politica, che cultura
Non mettetemi alle strette