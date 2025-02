Amica.it - "Ero incredulo quando ho sentito il mio nome tra i primi cinque"

(askanews) – Sempre sorprendente Lucio Corsi ha eseguito in sala stampa a Sanremo Francis Delacroix, un brano inedito che uscirà a primavera che ha suonato e cantato con l’amico coautore Tommaso Ottomano.Il cantautore di Arezzo è in gara per la prima volta con Volevo essere un duro alla 75° edizione Festival di Sanremo e nella prima serata si è piazzato nei. «Erohoil miotra iperchè non sapevo cosa aspettarmi, durante l’esibizione non capivo niente», ha detto ai giornalisti.Scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che hanno curato anche la produzione assieme a Antonio “Cuper” Cupertino, Volevo essere un duro parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo.