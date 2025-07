Nota tattica di Inter-Fluminense | Thuram non in condizione

Nota tattica: nell'ultimo match Inter-Fluminense, Marcus Thuram ha dimostrato di essere ancora lontano dalla condizione ideale. Nonostante la fiducia di Chivu nel rimetterlo in campo dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez, il francese non è riuscito a incidere come sperato, evidenziando qualche limite fisico e di ritmo. È fondamentale che Thuram lavori intensamente per ritrovare la forma migliore e confermare le aspettative riposte in lui.

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell'ultima partita dell'Inter: dopo Inter-Fluminense parliamo della prova di Marcus Thuram. FIDUCIA NON RIPAGATA – Chivu in Inter-Fluminense ha cambiato di nuovo il suo attacco, mandando in campo Marcus Thuram dal primo minuto. Ricostituendo così la coppia titolare nerazzurra, col francese e Lautaro Martinez. Il numero nove però ha ancora una volta mostrato una condizione davvero approssimativa, che non gli ha permesso di incidere sulla gara in positivo. Una situazione purtroppo diventata consueta nel 2025.

