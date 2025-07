Quattro corpi decapitati e appesi al ponte accanto un sacco con le teste | orrore in Messico

Un orrore che scuote le coscienze: quattro corpi decapitati e appesi al ponte, accanto a un sacco contenente le teste, sono stati trovati a Culiacan, nel cuore dello Stato di Sinaloa. Un altro massacro tra le sanguinose guerre tra narcotrafficanti, con 16 vittime in un furgone abbandonato. La violenza dilaga, lasciando dietro di sé solo terrore e sconcerto. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questa terribile escalation.

Il terribile rinvenimento nella città di Culiacan, nello Stato di Sinaloa dove da tempo infuria una vera e propria guerra tra bande di narcotrafficanti con decine di vittime spesso trucidate con metodi barbari. Poco lontano i corpi di altre 16 persone uccise e gettate in un furgone abbandonato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corpi - quattro - decapitati - appesi

Quattro corpi decapitati e appesi al ponte, accanto un sacco con le teste: orrore in Messico; 16 corpi in un furgoncino, 4 decapitati e appesi a un ponte: l’orrore in Messico; Impiccati dai narcos e appesi al ponte.

Quattro corpi decapitati e appesi al ponte, accanto un sacco con le teste: orrore in Messico - Il terribile rinvenimento nella città di Culiacan, nello Stato di Sinaloa dove da tempo infuria una vera e propria guerra tra bande di narcotrafficanti ... fanpage.it scrive

16 corpi in un furgoncino, 4 decapitati e appesi a un ponte: l’orrore in Messico - A quasi un anno dallo scoppio della faida interna al Cartello di Sinaloa, si contano quasi 2mila morti. Come scrive msn.com