Caldo ad Atene la salita all' Acropoli sotto il sole rovente

Sotto il sole infuocato di Atene, la salita verso l'Acropoli si trasforma in una vera sfida. Gli escursionisti cercano rifugio all'ombra, mentre il caldo estremo, che colpisce l'intera area mediterranea, rende ogni passo un'impresa. In questa cornice di calore e storia millenaria, la domanda sorge spontanea: come affrontare le meraviglie dell'antichità quando il termometro schizza alle stelle?

Atene, 1 lug. (askanews) - La lenta salita verso l'Acropoli di Atene sotto il sole rovente. Anche la Grecia alle prese con l'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'area Mediterranea da giorni, dalla Spagna all'Italia, passando per Francia e Balcani, con picchi che sfiorano i 40 gradi. I visitatori cercano riparo sotto un tendone allestito per creare un po' di ombra all'ingresso, prima di affrontare la salita. Cappellino o ombrello quasi d'obbligo per quella che sembra una vera impresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo ad Atene, la salita all'Acropoli sotto il sole rovente

In questa notizia si parla di: atene - salita - sotto - caldo

Caldo ad Atene, la salita all'Acropoli sotto il sole rovente; Meloni; Impegno del 5%? Non ho sentito polemiche, anche la Spagna ha firmato lo stesso documento; Vertice Nato, Meloni ai cronisti: Non vi capisco se mi fate dieci domande insieme.