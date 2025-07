Corriere dello Sport – Abraham accelera lo svincolo di Ciro

Il mercato si infiamma: Ciro Immobile sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Bologna, dopo un accordo di massima raggiunto tra le parti. Mentre i dettagli finali si definiscono, il futuro dell’attaccante si fa incerto e il club emiliano si prepara a scommettere sull’esperienza e il talento del bomber romano. Resta da capire se le trattative riusciranno a sciogliere gli ultimi nodi tra richiesta e offerta.

2025-07-01 10:40:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Ciro Immobile e il Bologna sono sempre più vicini. L’accordo di massima tra la società rossoblù e l’attaccante è già stato raggiunto. Certo, mancano ancora alcuni dettagli da limare. Ma sembra trattarsi più che altro di sottigliezze. L’agente del 35enne chiede un biennale, mentre i dirigenti rossoblù propongono un annuale con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Una questione che verrà risolta non appena Immobile si svincolerà ufficialmente dal Besiktas. L’accelerazione delle scorse ore nella trattativa per portare Tammy Abraham in Turchia è sicuramente un indizio importante su quanto manchi poco a chiudere anche la transazione con Immobile che sembra davvero vicinissimo a poter chiudere la sua valigia e con essa l’esperienza di un anno con il Besiktas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com