Rapporto Liverpool | Luis Diaz Exit ancora vivo nonostante il accordo verbale di Barcellona

Nonostante l’accordo verbale con il Barcellona, il futuro di Luis Diaz a Liverpool rimane incerto. La voglia dei blaugrana di aggiungere un’ala di talento come il colombiano non è un mistero, ma nuove dinamiche sul mercato potrebbero riaccendere le speranze di un trasferimento. I recenti sviluppi suggeriscono che, nonostante le voci, Luis Diaz potrebbe ancora lasciare Anfield questa estate, mantenendo vivo il sogno catalano.

Sito inglese: La star di Liverpool Luis Diaz potrebbe ancora essere sulla strada per il Barcellona quest’estate. Non è un segreto che i campioni della Liga vogliono firmare un’ala quest’estate, e il loro desiderio di firmare Diaz è stato dichiarato molte volte, ma sembra che una mossa per Nico Williams abbia posto fine alla possibilità che il colombiano si unisca a questa finestra di trasferimento. Tuttavia, i recenti sviluppi suggeriscono che la porta potrebbe essere ancora in merito a una mossa in Spagna per l’attaccante di Liverpool Diaz, che è classificato al n. 5 nell’elenco di Fourfourtwo delle migliori ali sinistro al mondo in questo momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com