Insigne libero dal Toronto | può firmare a parametro zero

Lorenzo Insigne, 34 anni, è ufficialmente svincolato dal Toronto e si apre un nuovo capitolo per il suo futuro. Dopo un’esperienza altalenante in Canada, il giocatore può ora scegliere di tornare in Italia o intraprendere altre strade, senza vincoli contrattuali. La sua disponibilità a parametro zero rappresenta una grande opportunità per i club italiani desiderosi di fortificare le proprie fila con un talento di livello mondiale. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa di Insigne?

