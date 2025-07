Papa Leone XIV riceve monsignor Giovanni d’Ercole

In un clima di rinnovata spiritualità, Papa Leone XIV apre le sue udienze a vescovi, arcivescovi e cardinali provenienti da ogni angolo del pianeta, rafforzando il suo ruolo di ponte tra culture e fede. Un’occasione unica per scoprire come il suo papato si sta lentamente delineando, tra incontri significativi e nuove prospettive. Scopriamo insieme i dettagli di questo importante momento di comunione ecclesiastica.

Nuovo giorno di udienze per Papa Leone XIV che nella mattinata ha ricevuto vescovi, arcivescovi e cardinali provenienti da varie parti del mondo. Dal Brasile all’India, dal Perù fino all’Illinois, dove sorge la sua città natale. A quasi due mesi da quando ha varcato il Soglio di Pietro, Prevost si sta lentamente svelando a fedeli, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV riceve monsignor Giovanni d’Ercole

In questa notizia si parla di: papa - leone - riceve - monsignor

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#PapaLeoneXIV: "Quando le famiglie portano pesi eccessivi e le istituzioni pubbliche non le sostengono adeguatamente; quando i giovani sono delusi e nauseati di messaggi illusori; quando gli anziani e le persone con disabilità gravi si sentono abbandonati Vai su Facebook

L'Arcivescovo metropolita di Lecce Mons. Panzetta riceve il pallio dalle mani di Papa Leone XIV; Giornata mondiale contro le droghe, Papa Leone XIV riceve in udienza il sistema italiano contro le dipendenze; Il pallio di Papa Leone XIV all’arcivescovo di Lecce: un abbraccio che sigilla la comunione.

L'Arcivescovo metropolita di Lecce Mons. Panzetta riceve il pallio dalle mani di Papa Leone XIV - Questa mattina, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Papa Leone XIV ha imposto il pallio a S. Da informazione.it

Papa: consegna Pallii, anche ad arcivescovo Pisa - Papa Leone XIV ha celebrato Messa nella Basilica Vaticana per la festa dei santi patroni Pietro e Paolo e nel corso della liturgia ha imposto i Sacri Palli, presi dalla Confessione dell'Apostolo Pietr ... Scrive toscanaoggi.it