Mai-DxO Microsoft dice di avere un' AI che fa le diagnosi meglio dei medici umani

Microsoft afferma di aver creato un'intelligenza artificiale capace di diagnosticare le malattie con una precisione superiore a quella dei medici umani. Questa rivoluzionaria innovazione promette di cambiare il volto della medicina, offrendo diagnosi più rapide e affidabili. Ma sarà davvero il futuro della cura sanitaria? Scopriamo insieme le potenzialità e le sfide di questa tecnologia all’avanguardia.

Il gigante tecnologico sostiene di aver sviluppato un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale in grado di individuare le malattie i modo più accurato rispetto ai veri dottori.

