Disagi alle fermate meno corse e pochi autisti | siamo saliti sui mezzi di Milano ed ecco cosa abbiamo visto

Milano, città vibrante e sempre in movimento, si distingue per la sua rete di trasporti pubblici efficiente e capillare. Tuttavia, nelle ultime settimane abbiamo notato un aumento dei disagi: fermate poco fornite di corse e pochi autisti hanno reso il viaggio meno confortevole. Durante un nostro sopralluogo sui mezzi, abbiamo scoperto realtà che meritano attenzione. Ecco cosa abbiamo visto e come si sta evolvendo il panorama dei trasporti milanesi. Continua a leggere per scoprire di più.

Milano, a differenza di altre città italiane, offre una rete di trasporto che ti permette di arrivare da una parte all'altra della città solo con i mezzi pubblici. Dall'altro lato, però, i trasporti milanesi presentano ancora diverse mancanze in termini di accessibilità, tempistiche e gestione del personale viaggiante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

