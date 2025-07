Al Next – Ex Tabacchificio Cafasso Paestum torna Pizza Fest 2025

Al Next – Ex Tabacchificio Cafasso di Paestum, la magia dei templi antichi si fonde con il profumo irresistibile delle pizze artigianali. Dal 24 al 27 luglio 2025, torna il tanto atteso Pizza Fest, un evento che celebra l’arte bianca in uno scenario unico di archeologia industriale. Un’occasione imperdibile per gustare eccellenze gastronomiche e vivere l’atmosfera vibrante di un festival immerso nella storia. Non perdete questa straordinaria esperienza culinaria e culturale!

La magia senza tempo dei templi di Paestum incontra, per il terzo anno, l’arte bianca. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Paestum Pizza Fest, organizzato da Erre Erre Eventi, in programma dal 24 al 27 luglio 2025 nella straordinaria cornice del Next – Ex Tabacchificio Cafasso, simbolo di archeologia industriale recuperata e rinata a nuova vita culturale. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Al Next – Ex Tabacchificio Cafasso, Paestum, torna “Pizza Fest 2025”

In questa notizia si parla di: paestum - next - tabacchificio - cafasso

Al Paestum Pizza Fest 2025 arriva un altro protagonista del gusto! Angelo Luprano della Pizzeria Mako è pronto a conquistare tutti con la sua pizza fatta di passione e tanta personalità. Non vediamo l’ora di fartela assaggiare! NEXT – Ex Tabacchificio, Vai su Facebook

PAESTUM PIZZA FEST 2025 - QUATTRO SERATE PER GLI APPASSIONATI E LE FAMIGLIE; Paestum, dal 30 maggio al 1° giugno torna il Salone della Dieta Mediterranea; salone dieta mediterranea 2025.

