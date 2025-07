Valentin Carboni Inter il Genoa adesso ci crede | atteso l’affondo per chiederlo in prestito

Valentin Carboni, talento argentino classe 2005, sta conquistando l’attenzione del Genoa che si prepara a fare un affondo decisivo per portarlo in prestito. Dopo un periodo di alti e bassi, il giovane centrocampista dell’Inter si sta dimostrando pronto a rilanciarsi in Serie B. Il futuro di Carboni si deciderà nelle prossime settimane, ma le speranze di vederlo nuovamente protagonista sono sempre più vive.

. La situazione sul futuro dell’argentino. Valentin Carbon i, centrocampista argentino classe 2005, è uno dei giovani più promettenti in casa nerazzurra e sta attirando l’attenzione di molte squadre in ottica calciomercato Inter. Dopo il lungo stop dovuto a infortuni e una stagione di prestito all’Olympique Marsiglia, dove non ha avuto la possibilità di esprimersi a pieno, il ritorno del talentuoso centrocampista ha riacceso i riflettori su di lui. Il suo buon Mondiale per Club, in cui ha mostrato segni di crescita e qualità, ha confermato che l’argentino è pronto a tornare protagonista, ma per farlo ha bisogno di giocare con continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Inter, il Genoa adesso ci crede: atteso l’affondo per chiederlo in prestito

