Malore in cima al Duomo di Milano salvata dai Vigili del fuoco

Un momento di paura in cima al Duomo di Milano: una turista cinese di 66 anni ha accusato un malore, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è stata salvata e messa in sicurezza. La prontezza e professionalità dei soccorritori hanno evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la loro presenza in situazioni di emergenza. La vicenda si conclude con un lieto fine, offrendo un esempio di coraggio e solidarietà in un contesto iconico.

Turista accusa un malore in cima al Duomo di Milano, portata a terra con l’aiuto dei Vigili del fuoco. Una turista cinese di 66 anni è stata soccorsa intorno alle 11.45 dal personale Saf del Comando Vigili del fuoco di Milano, mentre si trovava sulla Terrazza principale del Duomo in compagnia del figlio e del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

