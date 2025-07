Tetsuo Hara potremo incontrare il papà di Ken il guerriero e mito di un’intera generazione a Lucca Comics & Games

Preparatevi a un’occasione imperdibile: Tetsuo Hara, il leggendario creatore di Ken il Guerriero e icona dei fumetti giapponesi, sarà presente a Lucca Comics & Games. Una rara opportunità per incontrare il genio che ha plasmato l’immaginario di una generazione intera, portando con sé cento tavole originali. Un evento unico che celebrerà la sua eredità e il suo incredibile talento, lasciando il pubblico senza parole.

Il creatore di una pietra miliare dei fumetti giapponesi, forgiatore di un'intera generazione di ragazzini cresciuti negli anni '80, sarà ospite dell'evento e porterà cento sue tavole originali.

è stata presentata l'immagine intera dedicata al successore della divina scuola di Hokuto Kenshiro la cui serie animata remake partirà nel 2026 e per vedere un primo trailer dovremo aspettare il 5 luglio Edward Vai su Facebook

