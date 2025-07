Antisismica ed efficientamento energetico | polo scolastico di Ghezzano sotti i ferri

A Ghezzano, sotto i ferri del nuovo polo scolastico 0-6, si stanno portando avanti lavori di eccellenza che coniugano sicurezza antisismica ed efficientamento energetico. Questo ambizioso progetto, finanziato dal PNRR, mira a creare un ambiente scolastico all'avanguardia, sostenibile e sicuro per le future generazioni. Un esempio concreto di come innovazione e tutela vadano di pari passo, garantendo un domani più solido e verde.

San Giuliano Terme (PI), 1 luglio 2025 – Proseguono i lavori al nuovo polo 0-6 di Ghezzano. L'intervento, iniziato alcuni mesi fa, a seguito della vittoria di un bando nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di un'aula polifunzionale che unisce l'asilo nido "Mary Poppins" con la contigua scuola dell'infanzia, si estende ai due plessi. Al via dal mese di luglio gli interventi di adeguamento sismico per i due edifici e l'efficientamento energetico per la scuola d'infanzia. "Mentre sono in corso i lavori per il completamento della sala polifunzionale che trasformerà i due plessi scolastici in un nuovo polo 0-6, siamo pronti per partire con i lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido ‘Mary Poppins’ e della contigua scuola d'infanzia - spiega l'assessora alla scuola e all'edilizia scolastica Fabiana Coli - La natura localizzata degli interventi all'asilo nido consentirà di pianificare i lavori per zone, riducendo le interferenze con le attività scolastiche che potranno iniziare regolarmente nel mese di settembre - prosegue l'assessora - per la scuola dell'infanzia, invece, sarà necessaria l'interruzione delle attività didattiche per tutta la durata del cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it