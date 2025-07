Inter Marotta va giù duro | Lautaro parlava di Calhanoglu

L'Inter si trova al centro di un acceso dibattito dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club 2025, con Lautaro Martinez che ha espresso frustrazione in diretta. Beppe Marotta non ha esitato a intervenire, rivelando che le tensioni tra i giocatori, in particolare tra Lautaro e Calhanoglu, saranno affrontate e risolte. La passione e le sfide interne definiscono il futuro neroazzurro, dimostrando che ogni ostacolo può diventare un’opportunità di crescita.

Marotta: "Lautaro parlava di Calhanoglu, risolveremo" L'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club 2025 contro il Fluminense (0-2) ha scatenato tensioni, culminate nello sfogo di Lautaro Martinez, che in diretta su DAZN ha dichiarato: "Chi non vuole restare, se ne vada." Le parole del capitano, come confermato dal presidente Beppe Marotta,

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Marotta fa luce sullo sfogo di Lautaro senza mezzi termini: il capitano nerazzurro parlava di Calhanoglu ? Lo sfogo di Lautaro alla fine di Inter-Fluminense (“Chi non vuole restare, vada via”) ha un destinatario: Hakan Calhanoglu. L’ha ribadito anche Beppe Vai su Facebook

Marotta tenta di circoscrivere la questione al solo calhanoglu, dal suo punto di vista cerca di mettere una pezza alle dichiarazioni di Lautaro. E invece solo partendo da quelle dichiarazioni l'Inter può essere salvata. Lautaro non parlava di un solo compagno. Vai su X

