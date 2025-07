Ravezzani insinua | All’Inter c’è qualcuno che mente Convivenza Lautaro-Calha impossibile

In un ambiente calcistico sempre più intricato, Ravezzani solleva un'ombra di dubbio sull'interazione tra Lautaro e Çalhanoglu all’Inter, insinuando che "qualcuno mente" e che la convivenza tra i due potrebbe essere impossibile. Tra smentite ufficiali e voci di corridoio, il caso Çalhanoglu si conferma come una delle vicende più controverse del calciomercato estivo, alimentando un clima di tensione che potrebbe riscrivere il destino dell’intera squadra.

. Il commento del giornalista. Nel vortice di dichiarazioni, smentite e post social che definisce il “ caso Çalhano?lu ” in casa Inter, le voci del giornalismo italiano si inseriscono per dare una lettura a una delle vicende più intricate del calciomercato estivo. Mentre la tensione tra il giocatore turco e il club sembra raggiungere un punto di non ritorno, le analisi si fanno sempre più nette, cercando di individuare responsabilità e strategie nascoste dietro le parole. Tra le interpretazioni più dirette e seguite c’è senza dubbio quella di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, noto per il suo stile incisivo e la sua capacità di andare dritto al cuore del problema senza giri di parole. 🔗 Leggi su Internews24.com