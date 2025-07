Firma con il Milan contratto biennale | c’è l’accordo

Il Milan ha ufficializzato la firma di un contratto biennale con Massimo Oddo, segnando un nuovo capitolo per il club. Questa scelta audace, inaspettata considerata la retrocessione in Serie D, dimostra la volontà del Milan di consolidare un progetto tecnico solido e ambizioso. Con Oddo al timone, il futuro rossonero si avvicina con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere nuove pagine di rilancio e passione.

Accordo raggiunto: arrivata la firma per un contratto biennale, il nuovo volto del Milan è pronto a iniziare l'avventura Il Milan Futuro riparte da Massimo Oddo. Una scelta controcorrente, forse inattesa alla luce della retrocessione in Serie D, ma che conferma la volontà del club di mantenere un progetto tecnico solido, anche nel momento più difficile. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore abruzzese prolungherà il suo contratto con il Diavolo per altre due stagioni, fino al 2027, guiderà la formazione U23. Dopo una stagione complessa e conclusa con un verdetto pesante, la fiducia della dirigenza rossonera in Oddo appare come un messaggio chiaro: il Milan non vuole stravolgere, ma ricostruire.