Wimbledon impresa Cocciaretto | elimina la numero 3 Pegula e vola al secondo turno

Wimbledon si anima di emozioni con Elisabetta Cocciaretto protagonista: l'azzurra sorprende tutti eliminando la numero 3 al mondo, Jessica Pegula, in due set e vola al secondo turno del prestigioso torneo. Un'impresa che segna una svolta nella sua carriera, alimentando sogni e speranze di grande successo. Ora, Cocciaretto si prepara ad affrontare la vincente tra Volynets e Maria, pronta a scrivere il suo capitolo più brillante. "Non […]

(Adnkronos) – Inizia in maniera spettacolare l'avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. Oggi, martedì 1 luglio, l'azzurra ha battuto in due set (6-2 6-3) la numero 3 al mondo Jessica Pegula, approdando al secondo turno del torneo grazie al successo più importante della sua carriera. Cocciaretto affronterà ora la vincente di Volynets-Maria al secondo turno. "Non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

