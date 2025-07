Rugby Ceccarelli e Mazza convocati in nazionale per la doppia sfida contro il Sudafrica

L’Italia del rugby si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: Ceccarelli e Mazza sono stati convocati per affrontare il temuto Sudafrica in una doppia sfida imperdibile. La marcia di avvicinamento è iniziata, e l’entusiasmo cresce. Sabato 5 luglio alle 17.10, il cuore degli Azzurri batterà forte al Loftus Versfeld di Pretoria, in un match che promette emozioni intense. Seguiteci per vivere ogni istante di questa avventura straordinaria!

Comincia la marcia di avvicinamento verso il primo match contro il Sudafrica della Nazionale Italiana Maschile di rugby. La Nazionale Italiana Maschile ha ufficialmente iniziato la marcia di avvicinamento verso il primo match contro il Sudafrica – seconda partita per gli Azzurri all'interno del Tour Estivo 2025 – in calendario sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria con diretta prevista su Sky Sport.

