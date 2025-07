Max e Antonio come Sinner e Alcaraz Ma ora tocca ad Allegri fare il Conte

Max e Antonio sono i nuovi Sinner e Alcaraz del calcio italiano, ma ora tocca ad Allegri scrivere il suo capitolo da protagonista. Gli ultimi scudetti, conquistati dai due campioni, testimoniano una rivalità sempre più intensa e avvincente. Mentre il Milan si prepara a ricostruire senza Europa dopo una stagione difficile, il tecnico ha l'opportunità di riscrivere le proprie sfide, proprio come aveva fatto Conte l’anno scorso. È il momento di fare il...

Gli ultimi scudetti in Italia, salvo altre comparsate, li hanno vinti loro, in una rivalità tecnica che si consolida sempre più. E il nuovo tecnico del Milan deve ricostruire senza Europa dopo un a stagione difficile, proprio come era successo l'anno scorso a Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Max e Antonio come Sinner e Alcaraz. Ma ora tocca ad Allegri fare il... Conte

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

