Classifica Sanremo seconda serata 2025, televoto e Radio: Top Five

Si è conclusa ladidi mercoledì 12 febbraio in onda su Rai1. Amadeus, Cristiano Malgiolgio, Bianca Balti e Nino Frassica hanno annunciato laprovvisoria con la TOPdi questa sera che ha visto protagonisti solo 15 dei 29 cantanti in gara. Ricordiamo che i Big di seguito sono in ordine sparso:IN AGGIORNAMENTOAlex Wyse e Settembre finalisti Nuove Proposte: domani il vincitoreIn apertura del secondo appuntamento con il Festival di, si è disputata la semifinale dei Giovani. Wyse conquista la finale delle Nuove Proposte dicon il brano Rockstar. L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha superato nella sfida diretta Vale LP e Lil Jolie, in gara con Dimmi tu Quando sei Pronto per fare l'Amore. Il secondo finalista è Settembre, che accede alla fase finale grazie al brano Vertebre.