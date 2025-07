Un patto sul lavoro ‘fragile’ Si rinforza la rete sociale per favorire l’inclusione

Il lavoro è dignità e autonomia, anche per le persone più fragili, che possono diventare una opportunità per le aziende. Ieri mattina ad Aulla è stato siglato un protocollo di intesa per il Servizio integrato inclusione lavoro, tra Società della Salute Lunigiana e Arti, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego Pisa e Massa Carrara. Un lavoro di equipe che garantisce "servizi cuciti addosso ai cittadini", come ha evidenziato Alessandra Nardini, assessora regionale all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, relazioni internazionali e politiche di genere. Il modello di presa in carico integrata tra servizi sociali, sociosanitari e lavoro, è già stato attivato in altre zone della Toscana, più semplice è stato in Lunigiana dove da tempo esiste una rete di collaborazione tra enti e associazioni, utili per favorire i processi di attivazione sociale e lavorativa delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un patto sul lavoro ‘fragile’. Si rinforza la rete sociale per favorire l’inclusione

In questa notizia si parla di: lavoro - inclusione - patto - fragile

FOTO/ “SuperAbili: fiorisce l’inclusione”, scuola e lavoro all’Ipsar ‘Le Streghe’ per abbattere le barriere - Tempo di lettura: 3 minuti “Per noi questo progetto è un fiore all’occhiello perché crediamo moltissimo in quella che sarà la riuscita futura sfruttando le competenze acquisite dai ragazzi che hanno lavorato per un intero anno scolastico supportati dai docenti e dai partner che li hanno affiancati nel loro percorso”, queste le parole della dott.

FOTO/ “SuperAbili: fiorisce l’inclusione”, scuola e lavoro all’Ipsar ‘Le Streghe’ per superare le barriere - Tempo di lettura: 3 minuti “Per noi questo progetto è un fiore all’occhiello perché crediamo moltissimo in quella che sarà la riuscita futura sfruttando le competenze acquisite dai ragazzi che hanno lavorato per un intero anno scolastico supportati dai docenti e dai partner che li hanno affiancati nel loro percorso”, queste le parole della dott.

Lavoro, 800 tirocini di inclusione sociale: domande al via al Comune di Napoli - Il Comune di Napoli avvia  i tirocini di inclusione sociale: un’opportunità concreta per costruire percorsi di dignità lavorativa.

Un patto sul lavoro ‘fragile’. Si rinforza la rete sociale per favorire l’inclusione; Assegno di Inclusione 2025, niente stop a luglio grazie al bonus ponte introdotto dal Governo: ecco di cosa si tratta; Assegno inclusione 2024, regole, FAQ e calendario pagamenti.

Un patto sul lavoro ‘fragile’. Si rinforza la rete sociale per favorire l’inclusione - L’obiettivo: un’occupazione alle persone in difficoltà e un’occasione per le aziende. Da lanazione.it

Patto per il Lavoro per percettori di Assegno di inclusione sociale - MSN - La guida al Patto per il lavoro per i percettori di Assegno di inclusione (ADI) o di SFL. msn.com scrive