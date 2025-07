Così si va verso la medicina predittiva personalizzata

Il progetto Human Phenotype Project (Hpp) è un ampio studio prospettico avviato nel 2018 con l’obiettivo di caratterizzare in profondità il continuum tra salute e malattia attraverso il “deep phenotyping” di decine di migliaia di individui. A oggi sono stati reclutati circa 28?mila partecipanti e oltre 13?mila hanno completato la visita iniziale, che include la raccolta di dati clinici, stili di vita e multi?omiche allo scopo di individuare nuovi marker molecolari con valore diagnostico, prognostico e terapeutico, nonché di sviluppare modelli predittivi basati su intelligenza artificiale per l’insorgenza e la progressione delle malattie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così si va verso la medicina predittiva personalizzata

In questa notizia si parla di: così - medicina - predittiva - personalizzata

Medicina senza test, ma uno studio dell’IZA Institute avverte: ‘Così si abbassano competenze e motivazioni’ - La riforma dell’accesso a Medicina elimina il test d’ingresso tradizionale e introduce un semestre aperto, accessibile fino al 25 luglio su Universitaly.

L'elegante Charlotte di Sex And The City ammette: «Nessuno mi ha detto per molto tempo che non stavo bene». E così è rinata, sciogliendo la medicina estetica - A 60 anni Kristin Davis, una delle star di punta di Sex and the city e And Just Like That…, cambia regime di bellezza.

Aosta entra nel gotha della medicina: “Cure personalizzate grazie al Dna”; Genome of Europe: l’Italia al centro della grande sfida per una medicina personalizzata e predittiva; L’intelligenza artificiale in medicina: rivoluzione della salute e del benessere.