il centrodestra si incarta sul veneto zaia ruba voti a lega e forza italia

Il nodo è sul tavolo e i leader del centrodestra cercheranno di scioglierlo oggi. Sempre che cause di forza maggiore – leggi l'impossibilità di fischiare la fine della partita senza troppi danni – non consiglino di prendere ancora un po' di tempo. Matteo Salvini, che ha fretta di chiudere, conferma l'appuntamento a Palazzo Chigi e il menu sul tavolo: le regionali. "Io porto il buon governo della Lega in tanti territori. Non imporrò niente a nessuno, ma soprattutto in Veneto, dove il Carroccio ha 161 sindaci e più di mille amministratori locali, squadra che vince non si tocca". Salvo imprevisti, insomma, il summit ci sarà, ma che riesca a sciogliere quel nodo di Gordio che porta il nome di Luca Zaia è meno facile.

