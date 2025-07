Economia del mare strategica Confindustria | un piano per crescere

Settore strategico per l‘Italia, l’economia del mare "ha raggiunto un valore totale di 216,7 miliardi di euro rispetto ai 178,3 del 2024 (+21,5%), di cui 76,6 miliardi di euro di impatto diretto, rappresentando l’11,3% del Pil, dal 10,2% dello scorso anno. Con oltre 230mila imprese e oltre un milione di occupati. E con un incremento, nel biennio 2022-2024, del +2% del numero di imprese del comparto". Il delegato del presidente di Confindustria per l’Economia del Mare, Mario Zanetti (in foto), lo evidenzia presentando il documento strategico di Confindustria "economia del mare. azioni strategiche per la competitività del Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Economia del mare strategica". Confindustria: un piano per crescere

Nautica, Zanetti (Confitarma): “Economia del mare vale 10% Pil” - (Adnkronos) – "L'economia del mare è uno degli elementi strategici fondamentali per l’economia del Paese.

Petrucci “L’economia del mare ha un ruolo fondamentale” - ROMA (ITALPRESS) – L’intergruppo parlamentare per l’Economia del mare “nasce perché finalmente, dopo anni, ci siamo resi conto che questa risorsa è stata sottovalutata.

Nasce l’intergruppo parlamentare sull’economia del mare - ROMA (ITALPRESS) – La lotta all’erosione, la tutela ambientale, il sostegno alla pesca, le prospettive dell’economia, la formazione di nuove competenze e lo snellimento della burocrazia, fino ad arrivare alle politiche strategiche per le isole: sono alcuni dei temi di cui si occuperà l’intergruppo parlamentare sull’Economia del mare, “ cercando di capire quali sono le esigenze dei territori, dei cittadini, delle imprese e delle autorità , per riportarle direttamente all’attenzione del governo attraverso disegni di legge”.

Non c’è Italia senza industria.” - Piero Formenti Al Summit Economia del Mare, promosso da Il Sole 24 ORE, il Presidente Piero Formenti e il Direttore Generale Marina Stella di Confindustria Nautica hanno sottolineato il ruolo strategico dell’industria manifattur Vai su Facebook

Il presidente di Confitarma: “La blue economy in Italia vale 216 miliardi”. Genova capitale del mare nel 2026; Blue Economy, Confindustria racconta un mare di business; Confindustria lancia il piano per la competitività del mare.

Confindustria: 'economia mare' è strategica, vola a 216 miliardi - "Settore strategico per l'Italia", l'economia del mare "ha raggiunto un valore totale di 216,7 miliardi di euro rispetto ai 178,3 del 2024 (+21,5%), di cui 76,6 miliardi di euro di impatto diretto, ra ...

Confindustria: “L’economia del mare asset strategico per il futuro del Paese” - Zanetti: “L’Italia ha bisogno di una strategia unitaria e lungimirante per rafforzare il suo ruolo nel Mediterraneo” ... Come scrive msn.com