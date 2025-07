Immigrazione l' Economist promuove il modello-Albania | crisi di nervi a sinistra

L'Economist promuove il modello Albania e di conseguenza la linea del governo Meloni sull' immigrazione. Il settimanale, in particolare, cita il protocollo firmato da Meloni ed Edi Rama, molto criticato in Italia soprattutto dalla sinistra e dai giudici, soffermandosi su ciò che rappresenta, cioè un insieme di centri volti ad ospitare i migranti provenienti da paesi cosiddetti sicuri che dovrebbero essere rimpatriati. Il modello, piaccia o no, si trova anche all’interno del nuovo Patto europeo su asilo e migrazione, come ricorda il Foglio. Patto che a partire dalla metà del 2026 disciplinerà , tra le altre cose, la cooperazione con paesi terzi ritenuti sicuri, così da rendere più efficace e coordinata la gestione esterna dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Immigrazione, l'Economist promuove il modello-Albania: crisi di nervi a sinistra

