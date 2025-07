Versiliana è già record Venduti 18mila biglietti Previsti cinque-sei sold out

Partenza con record incorporato per il 46° Festival della Versiliana. La stagione 2025 aprirà i battenti stasera con lo spettacolo " Alberi " del duo Giovanni Storti-Stefano Mancuso, ma dando uno sguardo ai biglietti già acquistati dal pubblico in prevendita le casse della Fondazione possono esultare. A domenica sera il parziale era infatti di 15.886 ticket venduti, cifra che ieri mattina è lievitata a quota 17.790, come la stessa Fondazione ha annunciato in sala consiliare durante la presentazione del cartellone. La cifra comprende gli 800 biglietti già staccati per stasera, il sold out registrato dalla prima nazionale de "La Zanzara" (20 luglio) e le quasi 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

