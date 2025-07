La Cena Bianca per 700 La piazza diventa un prato

Domani torna la " Cena Bianca ", l'evento glamour, firmato Confcommercio, che trasformerà piazza Grande in un salotto a cielo aperto per la sua sesta edizione. A partire dalle 20, i commensali vestiti in total white ceneranno sotto le stelle circondati dal fascino architettonico della piazza. La serata prenderà il via già dalle 19 con il White Aperitivo: i locali della piazza proporranno cocktail creati appositamente per l'occasione, dando il via a un'atmosfera elegante e conviviale. Ne parliamo con Gianluca Rosai, vice direttore di Confcommercio. Qual è il valore principale della serata? "È una serata in cui c'è il coinvolgimento diretto dei nostri operatori, in particolare quelli della ristorazione, che per noi rappresentano un tassello fondamentale.

La fumata è bianca, eletto il nuovo Pontefice. Ora sta salutando uno a uno i cardinali, stasera sarà a cena con loro. Campane a festa a San Pietro, attesa per l'«Habemus Papam», 40 mila in piazza - Poco dopo le 18 la "fumata di mezzo", al termine del quarto scrutinio. Tutti gli aggiornamenti in diretta dal Vaticano

Confcommercio, 80 anni da incorniciare. Così la cena in piazza ha celebrato la storia - Era il 1945 e Modena era stata liberata da appena un mese, quando la Confcommercio Modena, guidata dal primo presidente Roberto Monzani e da alcuni imprenditori, si costituiva, ispirandosi all’Associazione dei commercianti e degli industriali attiva già nel 1903, ma anche rifacendosi al sistema delle corporazioni, ben più antico.

Cena medievale in piazza a San Casciano Cal di Pesa - E’ il momento di festeggiare in piazza, tutti insieme nel segno dell’unità e della comunità ‘medievale’.

Domani sera in Piazza Petrarca: Cena in Bianco per la Bianca Un appuntamento all'insegna della solidarietà e della condivisione. Associazione Vecchia Albenga Croce Bianca Albenga Vai su Facebook

Cena Bianca 2025, tutto pronto per la sesta edizione - Giovedì 17 luglio piazza Grande si veste di bianco: cena sotto le stelle, aperitivi, musica, performance artistiche e un prato urbano nel cuore della città. Secondo lanazione.it

Cena in Bianco e Cena della vittoria di Santo Spirito: le modifiche alla circolazione e alla sosta - I veicoli in transito in via Borgunto giunti all'intersezione con piaggia San Bartolomeo hanno l'obbligo di svolta a destra; via Pescaia diventa strada senza uscita, dove il transito è consentito ai ... Si legge su msn.com