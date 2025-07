Si alza in piedi l’avvocato Francesco Antonio Maisano, si si- stema la toga, un’ultima occhiata alle carte. È visibilmente emozionato davanti alla Corte d’Assise di Bologna, nonostante la sua grande esperienza nelle aule di tribunale. La notte appena trascorsa non ha chiuso occhio. Non gli era successo manco per la delicatissima discussione a difesa di Massimiliano Motta, uno degli ex pilastrini finiti nei guai ingiustamente per la strage dei carabinieri del 4 gennaio 1991 a opera della sanguinaria banda della Uno Bianca. Questa volta però è tutto diverso. Questa volta il caso studiato per mesi e mesi, giorno e notte, e prossimo alla sua prima conclusione, fa tremare i polsi per atrocità, cattiveria e bestialità delle azioni commesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il “Cobra“ e il martirio della piccola Sarah